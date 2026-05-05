Суд отказался отменять закон об эвтаназии собак в Красноярском крае

Как ранее объясняла пресс-секретарь департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Светлана Трушкова изданию krsk.aif.ru, по заявке жителей подрядчик выезжает на отлов. Ловят собак без бирок, а также тех, кто с бирками, но агрессивен. Животное привозят в ПВС, заводят карточку. Первые 10 дней — карантин и наблюдение. Если собака проявляет агрессию, собирают комиссию. После подтверждения диагноза животное остаётся в ПВС на 30 дней. За это время ему ищут хозяев. Если не нашли — усыпляют.