Суд отказался отменять закон об эвтаназии собак в Красноярском крае

Красноярский краевой суд отклонил коллективный иск активистов, требовавших запретить усыпление бездомных животных в регионе. Ответчиками выступали заксобрание, губернатор Михаил Котюков, минприроды и краевое правительство, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Напомним, что закон об эвтаназии бродячих собак приняли в Красноярском крае в ноябре 2025 года, а в силу он вступил 1 марта 2026-го. Почти сразу после этого зоозащитники подали иск, пытаясь оспорить введение таких мер в крае.
Согласно новому закону, теперь отловленных собак помещают не в приюты, а в пункты временного содержания на 30 дней. За это время их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и отправляют на карантин, где следят за поведением.
Специальная комиссия (ветеринар, кинолог, представители муниципалитета) тестирует животных на агрессивность.
Эвтаназия применяется, если:
собака неизлечимо больна или тяжело травмирована;
у неё выявлены особо опасные инфекции;
подтверждён факт нападения на человека;
комиссия выявила немотивированную агрессию — то есть проявление злости без внешней причины.
Как ранее объясняла пресс-секретарь департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Светлана Трушкова изданию krsk.aif.ru, по заявке жителей подрядчик выезжает на отлов. Ловят собак без бирок, а также тех, кто с бирками, но агрессивен. Животное привозят в ПВС, заводят карточку. Первые 10 дней — карантин и наблюдение. Если собака проявляет агрессию, собирают комиссию. После подтверждения диагноза животное остаётся в ПВС на 30 дней. За это время ему ищут хозяев. Если не нашли — усыпляют.
Если же собака не агрессивна, её стерилизуют, прививают от бешенства, чипируют и выпускают на улицу. Тестирование пройдут и собаки, которые уже содержатся пожизненно. При подтверждении агрессии им также грозит усыпление.