Поезд из Москвы опаздывает в Калининград из-за ремонта путей в Литве

Пассажирский поезд № 147 из Москвы в Калининград во вторник, 5 мая, задерживается из-за ремонта железнодорожных путей в Литве. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
На Южный вокзал Калининграда поезд прибудет с двухчасовым отставанием.
Остальные поезда в регион прибывают по расписанию.
Информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).
