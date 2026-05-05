Опубликовано постановление мэрии о завершении отопительного сезона в Воронеже

В первый раз отопительный сезон в Воронеже завершили 2 апреля — раньше, чем во всех других областных центрах Черноземья. После этого в регион пришло затяжное похолодание, и к 20 апреля в городе пошел снег. В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти фиксируют рост обращений в сфере ЖКХ в связи с прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла. Господин Гусев выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут».