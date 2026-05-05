В Ростовской области капитан танкера предстанет перед судом за повреждение моста

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего бывшего капитана танкера, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По версии следствия, 12 апреля 2025 года в городе Аксай при выполнении маневра разворота капитан судна не справился с управлением, в результате чего правый борт теплохода столкнулся с разводным пролетом пешеходного моста. Удар привел к серьезным механическим повреждениям конструкции и крупному материальному ущербу.
Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте провели комплекс следственных действий, включая допросы свидетелей и проведение судоводительских экспертиз. Бывшему капитану предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ.
На данный момент расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.