В Ростовской области капитан танкера предстанет перед судом за повреждение моста

В Ростовской области перед судом предстанет бывший капитан танкера, протаранивший пешеходный мост в Аксае. Из-за ошибки при выполнении маневра судно получило повреждения, а городская инфраструктура — серьезный ущерб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего бывшего капитана танкера, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, 12 апреля 2025 года в городе Аксай при выполнении маневра разворота капитан судна не справился с управлением, в результате чего правый борт теплохода столкнулся с разводным пролетом пешеходного моста. Удар привел к серьезным механическим повреждениям конструкции и крупному материальному ущербу.

Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте провели комплекс следственных действий, включая допросы свидетелей и проведение судоводительских экспертиз. Бывшему капитану предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

На данный момент расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.