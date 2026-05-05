В Ростовской области капитан танкера предстанет перед судом за повреждение моста

По версии следствия, 12 апреля 2025 года в городе Аксай при выполнении маневра разворота капитан судна не справился с управлением, в результате чего правый борт теплохода столкнулся с разводным пролетом пешеходного моста. Удар привел к серьезным механическим повреждениям конструкции и крупному материальному ущербу.