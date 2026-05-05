101-летнему ветерану из Красноярска устроили парад Победы во дворе дома (видео)

В Красноярске во дворе 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семена Семеновича Гришанова прошел парад. Для фронтовика его устроили кадеты корпуса имени А. И. Лебедя.
Ребята торжественным маршем прошли перед домом ветерана, исполнили песни военных лет.
Семен Семенович ушел на фронт в 17 лет. Он служил в минометных войсках, освобождал Чехословакию и Польшу, дошел до Берлина. В этом году он отметил свое 101-летие.
