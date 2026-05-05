Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фейерверк и салют запустят на набережной Самары в День Победы 9 мая

Самарцы смогут полюбоваться фейерверком и артиллерийским салютом 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы, 9 мая 2026 года, в Самаре запустят и фейерверк и артиллерийский салют с акватории Волги на городской набережной. Об этом стало известно в ходе пресс-конференцию, посвященной празднованию.

Фейерверк пройдет с барж напротив Струковского сада на первой очереди набережной. Он начнется в 22:00. Для обеспечения безопасности будут развернуты барьеры безопасности, контрольно-пропускные пункты и рамки детекторов.

Артиллерийский салют тоже будет проводиться на набережной Волги. Он также начнется в 22:00. Позицию салютной батареи оградит военная полиция. Напомним, Парад Победы в Самаре в 2026 году пройдет без военной техники и с меньшим числом зрителей.