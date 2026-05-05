Двух лосят спасли от нападения собак в Нижегородской области

Двух молодых лосей, испуганных стаей собак, удалось спасти в Володарском районе. Об этом сообщили в Минлесхозе Нижегородской области.
Находка произошла неподалеку от деревни Решетиха. Как сообщили очевидцы, молодые животные были отбиты от своей матери бездомными собаками. Напуганных лосят в результате приютил и спас представитель государственной службы надзора за охотничьими ресурсами Михаил Мясников.
В настоящее время лосята находятся на попечении в конном клубе «Гармония», расположенном в Ильиногорске. По имеющимся данным от министерства лесного хозяйства, в течение года за ними будет осуществляться уход, после чего планируется их возвращение в естественную среду обитания.
Как сообщили в конноспортивном клубе, местные жители сейчас помогают обеспечить лосят всем необходимым: козьим молоком и молочными смеями. Лосята продолжают оставаться в клубе, так как питомники перегружены, а в некоторых областях введен карантин.
Сообщается, что лосята пробудут в конноспортивном клубе до трех месяцев. Долгие поездки им пока противопоказаны.
