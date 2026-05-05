Как воронежцам подготовиться к возможному отключению мобильного интернета?

В преддверии майских праздников жителей ряда российских регионов, в том числе воронежцев, начали предупреждать о возможном четырёхдневном ограничении работы мобильного интернета и перебоях с СМС-связью. Соответствующие уведомления от «Сбербанка» и мобильных операторов начали приходить пользователям во вторник, 5 мая.
В сообщениях банка говорится, что в период с 5 по 9 мая из-за ограничений в работе мобильного интернета у клиентов могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом к приложению и получением CМС с номера 900. В финансовой организации отмечают, что переживать не стоит. Подключение через Wi-Fi позволит совершить необходимые финансовые операции, которые сохранятся в истории платежей.
Похожие сообщения получили абоненты Т2. Уведомления пока что приходят только в приложении. Оператор отмечает, что ограничения не связаны с работой самой компании или её сетей. Т2 подчёркивает, что при отключениях мобильного интернета «белый список» онлайн-сервисов будет продолжать работать.
К возможным длительным ограничениям в работе мобильного интернета лучше подготовиться заранее:
Важно предусмотреть офлайн-доступ ко всем необходимым файлам, которые хранятся в электронном виде. Например, билеты на транспорт или какое-либо мероприятие можно сохранить в виде PDF-файла на телефоне или же распечатать.
При необходимости использования карт навигации их стоит скачать заранее.
В указанные дни следует всегда иметь при себе банковскую карту, поскольку при временных ограничениях связи могут возникнуть сложности с оплатой покупок через QR-коды или с использованием функций оплаты на телефоне. Ещё лучшим вариантом будет заранее снять достаточную сумму наличных денег, так как мобильные терминалы могут перестать работать из-за зависимости от интернет-соединения.
Удостоверения, страховки и другие важные электронные документы лучше распечатать.
Отметим, что самый простой способ сохранить доступ к сервисам — использовать подключение через Wi-Fi.