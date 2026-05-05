Из Калининградской области выдворили 18 мигрантов

Из Калининградской области выдворили 18 иностранных граждан, которые нарушили миграционные законы страны. Как отметили в пресс-службе УФССП России по Калининградской области, с начала 2026 года домой отправили 54 иностранца. Это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии и других стран.
Одним из последних из страны выехал гражданин Чили, он нарушил правила въезда в РФ / режима пребывания в РФ. Парня оштрафовали на 2 тысячи рублей и отправили за пределы страны.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.