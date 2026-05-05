В Володарске Нижегородской области построят детскую школу искусств

Детскую школу искусств построят на улице Мичурина в Володарске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Семья».
Площадь четырехэтажного здания составит почти 2 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 150 мест. Там появятся современные классы для занятий музыкой, художественным творчеством, в том числе керамикой, а также хореографический и театральный классы, административные помещения. Подчеркивается, что особое внимание в ходе работ уделят созданию комфортных условий для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.