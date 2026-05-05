Мобильный интернет стал работать быстрее в селах округа Шахунья

Высокоскоростной мобильный интернет появился в 25 населенных пунктах городского округа Шахунья благодаря установке дополнительного оборудования стандарта LTE. Развитие инфраструктуры связи позволит сельским жителям использовать образовательные платформы и обучаться дистанционно, поддерживать связь с близкими через мессенджеры и получать государственные услуги в онлайн-формате.
Проект реализован в рамках планомерного расширения сети МТС в Нижегородской области. Оператор регулярно анализирует трафик и обращения жителей, выявляя территории с растущим спросом на цифровые сервисы.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, стабильный мобильный интернет сегодня является не просто удобством, а базовой потребностью, особенно для жителей отдаленных территорий. По его словам, около 1500 жителей поселков получили доступ к дистанционному образованию, телемедицине, онлайн-банкингу и возможностям для развития локального бизнеса.
