Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области проверились 30 тысяч человек на онкологию

Современные амбулаторные центры помогают вовремя ставить диагнозы и спасать жизни пациентов.

Источник: Комсомольская правда

С начала года больше 30 тысяч пациентов посетили центры амбулаторной онкопомощи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Волгоградская область выстроила эффективную систему ранней диагностики, поэтому врачи находят 66% опасных заболеваний на начальных стадиях. Это значительно увеличивает шансы людей на полное выздоровление.

Сейчас Волгоград и другие крупные муниципалитеты региона обслуживают 14 современных клиник. Люди приходят туда на консультации и сдают анализы. Когда медики подтверждают диагноз, они оперативно направляют человека на специализированное лечение. С 2019 года врачи оказали поддержку более чем 566 тысячам жителей. Власти продолжают развивать онкослужбу в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».