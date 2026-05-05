Стал известен график отключения горячей воды в Канавинском, Советском и Приокском районах

Плановые ремонтные работы затронут часть улиц в мае, июле и августе.

Источник: Время

Компания «СТН-Энергосети» опубликовала на своем официальном сайте график предстоящих отключений горячего водоснабжения в трех районах Нижнего Новгорода.

Так, жители улиц Авангардной, Актюбинской, Конотопской, Фибролитовой и Крановой Канавинского района останутся без горячей воды с 12 по 25 мая. Летом, с 16 по 29 июля, отключение также затронет улицу Карла Маркса и Волжскую Набережную.

В Советском районе Нижнего Новгорода временно приостановят подачу горячей воды со 2 по 15 июля на улицах Романтиков, Мечтателей и Новокузнечихинской.

Жителям Приокского района города придется две недели жить без ГВС в августе: с 4 по 17 число. Плановые работы на сетях водоснабжения затронут улицы Академика Сахарова, Академика Чазова, Первоцветную и Цветочную.

Ранее был опубликован график отключения горячей воды в Автозаводском и Ленинском районах.