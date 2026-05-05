Александр Кержаков: «Меня поражает ситуация в нижегородском футболе»

— Ситуация в Нижнем Новгороде, если честно, меня поражает!, — подчеркнул Кержаков. — Не нужно меня упрекать в моём отношении к этому городу, всё-таки это земля моих предков, отец у меня родом оттуда. Тем более, у меня там было прекрасное время. И я не понимаю, как можно довести до того, что клуб сейчас вылетает из премьер-лиги?! Учитывая то, что они брали дорогостоящего тренера, они декларировали очень много манифестов, как у них будет меняться футбол, как они сейчас это всё прекрасно исполнят. Наверное, человек, который привёл в «Пари НН» Алексея Шпилевского (я не знаю, кто он), доложил руководству региона, что найден «бриллиант» тренерского цеха и сейчас они попрут. А они не прут 5 туров, 10 туров, 15 туров, 20 туров. Почему этот тренер остаётся работать? Тем более я не понимаю, зачем вы его увольняете сейчас за три тура до финиша?