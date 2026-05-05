В Самаре прокуратура обратилась в суд с 72 исками об изъятии участков в лесном массиве

Самарский межрайонный природоохранный прокурор подал 72 исковых заявления в Кировский районный суд Самары об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков. Речь идет о территории в районе Студеного оврага. Иски поданы в интересах РФ, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Источник: Коммерсантъ

В суде отмечают, что прокурор обосновывает требование тем, что участки с периода их формирования покрыты многолетними лесными насаждениями и не используются по целевому назначению — индивидуальное жилищное строительство. Земли находятся в лесном массиве, на участках нет каких-либо элементов благоустройства (жилые дома, строения). Все 72 иска были поданы в районный суд 24 апреля.

«При рассмотрении гражданских дел по существу Кировский районный суд Самары даст оценку доводам, изложенным в исковых заявлениях, с учетом позиции ответчиков по делу», — сообщают в пресс-службе Самарского областного суда.