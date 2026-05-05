В красноярском «Роевом ручье» выбрали вдохновленные Сибирью клички для двух белых олених

Помочь с кличками горожан попросили 16 апреля. В комментариях жители предложили 569 вариантов. Всего под публикацией оставили 248 комментариев. Итоги подвели позже запланированного срока, так как специалисты парка проверяли, чтобы выбранные клички не повторялись с кличками других питомцев зоопарка, а их там почти 10 тысяч.