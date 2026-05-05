В красноярском «Роевом ручье» выбрали вдохновленные Сибирью клички для двух белых олених

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» подвели итоги голосования по выбору кличек для двух самок северных оленей белого окраса.
Помочь с кличками горожан попросили 16 апреля. В комментариях жители предложили 569 вариантов. Всего под публикацией оставили 248 комментариев. Итоги подвели позже запланированного срока, так как специалисты парка проверяли, чтобы выбранные клички не повторялись с кличками других питомцев зоопарка, а их там почти 10 тысяч.
В итоге белоснежных олених назвали Хета и Кета. Хета — это река в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Также называется один из поселков на севере региона. Кета — крупное пресноводного озера на плато Путорана.
«Каждое имя сияло по-своему: нежное, как полярное утро, мощное, как сибирская река, или трепетное, как ягель под снегом. Честное слово, перед нами развернулась целая карта Красноярского края, сотканная из вашей любви к родной природе и культуре», — высказались о предложенных в комментариях именах специалисты «Роева ручья».
В парке отметили, что при выборе учитывали звучание кличек, их уникальность и связь с природой Красноярского края.