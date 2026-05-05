В Москве «оживили» экспонаты калининградского музея, связанные с героями Великой Отечественной войны

Артефакты передали на временную выставку.

Источник: Клопс.ru

В московском Музее Победы на Поклонной горе можно будет увидеть экспонаты из Калининграда. Их представят на выставке, открытой к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Подробности «Клопс» рассказали в областном историко-художественном музее.

В столицу передали танковый шлем и карты «Военные операции 89-й танковой бригады в Восточной Пруссии». Прежде они принадлежали Герою Советского Союза Андрею Соммеру. Именно он, будучи командиром бригады, в январе 1945 года одним из первых вывел танки к Кёнигсбергу.

Соммер лично передал шлем в музей в 1964 году. Карты с рукописными пометками — дар его супруги, который она сделала позднее.

В Москву также отправилась записная книжка фронтового поэта Фатиха Каримова. Он служил сапёром, а в редкие минуты затишья писал стихи о Родине, любви и смерти. При жизни, ещё в годы войны, у него вышли два поэтических сборника.

Все три экспоната стали частью большой историко-мультимедийной экспозиции «Путь к Победе». Они вошли в комплекс «Реликвии Победы».

В калининградском музее подчеркнули, что раритеты не будут просто лежать под стеклом. Их «оживили» с помощью технологии смарт-стекла. Посетители могут видеть карту боевых действий, в которых участвовали Соммер и Каримов, а также фото героев и видео о них.

Всего в экспозиции свыше 200 предметов. Как отметили в пресс-службе КОИХМ, коллеги сами выбирали, какие именно отправить в Москву.

Это не единственные экспонаты в Музее Победы, связанные с Восточно-Прусской операцией. В апреле внучка ефрейтора Моисея Головачука передала его медали, орденскую книжку, письма и другие вещи.

Головачук отличился в боях в Восточной Пруссии, был награждён медалью «За боевые заслуги», а также получил шесть именных благодарностей от Верховного главнокомандующего.

Выставка «Путь к Победе» в Москве будет работать до 28 сентября. За это время экспонаты, связанные с Калининградом, смогут увидеть тысячи посетителей.

В Калининграде мероприятия в честь 9 Мая пройдут на нескольких городских площадках.

