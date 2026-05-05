Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода 5 мая

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту имени Чкалова днем 5 мая. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
При этом аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В воздушной гавани уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Нижегородцам напомнили, что актуальный статус рейсов можно узнать на онлайн-табло. На данный момент в нижегородском аэропорту отменен один рейс в Санкт-Петербург и задержаны семь вылетов.
Напомним, ограничения на полеты ввели в 23:58 4 мая. Из-за закрытия воздушного пространства часть рейсов задержали.