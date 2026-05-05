101-летнего ветерана ВОВ поздравили военнослужащие ВВО в преддверии 81-й годовщины Победы в Хабаровске

Военнослужащие и представители командования соединения ВВО, а также школьники поселка Корсаково организовали концертную программу для ветерана Юрия Михайловича Ласькова. Артисты в форме красноармейцев выступали на импровизированной сцене, размещенной на автомобиле «КамАЗ», стилизованном под символику праздника. Также Юрий Михайлович принял участие в возложении цветов к памятнику маршалу войск связи Ивану Терентьевичу Пересыпкину и высадке саженцев деревьев на территории воинской части в рамках Всероссийской акции «Сад памяти». «Юрий Михайлович Ласьков родился 1 февраля 1925 года в Щурове Московской области. С начала войны работал слесарем на Коломенском паровозостроительном заводе, ремонтировал танки и орудия, трудясь по 12 часов в сутки. Позднее был направлен в снайперское училище, а затем на фронт под Курск в пехотные войска. В 1943 году получил ранение при освобождении Житомирской области. После госпиталя служил в запасном авиационном полку, а в 1944 году прибыл на Дальний Восток, где летал снайпером и фотографом. С 1946 по 1950 годы нес службу на Сахалине в разведывательной эскадрилье. После демобилизации Юрий Михайлович работал токарем в паровозном депо станции Хабаровск-2. В 1986 году по его инициативе был открыт музей истории локомотивного депо, экспонаты для которого он изготовил своими руками. В 2025 году ветеран удостоен почетного знака “Заслуженный ветеран Хабаровского края”. 20 октября того же года он произвел “Полуденный выстрел” в честь 87-й годовщины образования Хабаровского края».