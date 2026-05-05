Как Куйбышев отражал налёты немецкой авиации в годы войны

4 октября 1942 года к мосту прорвался немецкий разведчик Ю-88. На перехват поднялось звено истребителей МиГ-3 лётчиков Стрельцова, Шутова и Бакулина. Подробную хронику этого боя сохранил музей Октябрьска — города железнодорожников близ Сызрани, в который и упирается правобережная часть моста. «На перехват “Юнкерса” вылетели три истребителя. Один был подбит, лётчику пришлось вернуться аэродром. У другого закончились припасы, и он тоже ушёл. Николай Шутов также использовал все боеприпасы, но не хотел пускать вражеский самолет к мосту и Куйбышеву и поэтому совершил таран. Винтом он разбил “Юнкерсу” хвост, и тот упал. Двое немецких летчиков катапультировались, выжили и были взяты в плен. А Шутов не смог выбраться из машины», — рассказала сотрудница музея Галина Япарова.