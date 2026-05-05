В Магаданской области пройдет марафон экологических акций

Ежегодный марафон «Экологический субботник “Зеленая Весна”» пройдет в Магаданской области с 18 мая по 30 июня, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Он организован в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
В планах провести мероприятия по санитарной уборке и сбору мусора на территории муниципальных образований Магаданской области, а также различные эколого-просветительские занятия. Принять участие в марафоне приглашают представителей бизнеса, органов исполнительной власти, организаций и предприятий, учебных заведений и всех неравнодушных жителей.
Желающие также могут провести уборку своих дворовых территорий. Для согласования места проведения субботника, получения необходимого инвентаря и вывоза собранного мусора необходимо обратиться в управление административно-технического контроля мэрии города.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.