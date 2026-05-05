В Забайкалье благоустроят 2 общественные территории

Два общественных пространства благоустроят в Забайкальском крае. Территории для преображения жители выбрали в прошлом году в ходе голосования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В городе Петровске-Забайкальском стартовал второй этап обновления Аллеи 50 лет ВЛКСМ. Ранее там уже обустроили пешеходные дорожки из тротуарной плитки и установили скамейки. Аналогичные работы продолжат и в этом году.
А в поселке Приаргунск предусмотрено облагородить сквер и территорию у памятника Гавриилу Аксенову — участнику Гражданской войны, уроженцу соседнего села Урулюнгуй. Там смонтируют новое ограждение и освещение, установят скамейки, сделают удобные пешеходные дорожки и проведут дополнительное озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.