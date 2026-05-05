НБД-Банк вошел в десятку ведущих банков по выдаче кредитов МСБ на федеральном уровне

НБД-Банк занял заметную позицию в рэнкинге банков по выдаче кредитов МСБ за 2025 год по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» на федеральном уровне. Данный рейтинг оценивает объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и отражает активность банков в этом сегменте. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны крупнейших финансовых организаций страны, НБД-Банк улучшает свои позиции.
По данным «Эксперт РА», объем кредитов, выданных НБД-Банком малому и среднему бизнесу, составил в 2025 году более 40,5 млрд. Это обеспечило банку 10 строчку в рейтинге на федеральном уровне, что на два пункта выше, чем годом ранее.
«Для нас важно не только сохранять позиции, но и усиливать их. Поэтому мы развиваем наши продукты, которые помогают предпринимателям расти даже в условиях высокой конкуренции и меняющейся экономической среды», — подчеркнул председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
