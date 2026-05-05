Управляющая компания оштрафована за опасные лифты в многоэтажных домах Евпатории

Управляющая компания оштрафована за небезопасные лифты в Евпатории. Прокуратура контролирует устранение нарушений.
Надзорное ведомство проверило состояние лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах, и, как выяснилось, в некоторых из них лифты работают с нарушениями норм безопасности.
В связи с этими нарушениями прокуратура направила представление управляющей компании и возбудила дело об административном правонарушении, виновное лицо заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Надзорное ведомство также проследит за устранением нарушений.