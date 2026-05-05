Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Соблюдение прав авиапассажиров, чьи рейсы были отложены в нижегородском аэропорту, находится под надзором Приволжской транспортной прокуратуры. Данная информация была озвучена представителями пресс-службы ведомства.
Следует отметить, что аэропорт был закрыт более двенадцати часов назад из-за поступившей угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами. Вследствие этого семь авиарейсов подверглись задержке, а один был полностью отменен. Примерно в 13:00 воздушная гавань возобновила работу, принимая и отправляя самолеты по согласованию с компетентными службами.
Согласно информации, полученной от транспортной прокуратуры, аналогичные ограничения действовали в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар.
В настоящее время сотрудники прокуратуры активно занимаются обеспечением прав пассажиров, оказавшихся в ситуации задержки рейсов. Надзорные органы также следят за предоставлением гражданам всех необходимых услуг.
Ранее сообщалось, что 3 рейса всё ещё задержаны в нижегородском аэропорту.