Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Согласно информации, полученной от транспортной прокуратуры, аналогичные ограничения действовали в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар.

Соблюдение прав авиапассажиров, чьи рейсы были отложены в нижегородском аэропорту, находится под надзором Приволжской транспортной прокуратуры. Данная информация была озвучена представителями пресс-службы ведомства.

Следует отметить, что аэропорт был закрыт более двенадцати часов назад из-за поступившей угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами. Вследствие этого семь авиарейсов подверглись задержке, а один был полностью отменен. Примерно в 13:00 воздушная гавань возобновила работу, принимая и отправляя самолеты по согласованию с компетентными службами.

В настоящее время сотрудники прокуратуры активно занимаются обеспечением прав пассажиров, оказавшихся в ситуации задержки рейсов. Надзорные органы также следят за предоставлением гражданам всех необходимых услуг.

Ранее сообщалось, что 3 рейса всё ещё задержаны в нижегородском аэропорту.