Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Следует отметить, что аэропорт был закрыт более двенадцати часов назад из-за поступившей угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами. Вследствие этого семь авиарейсов подверглись задержке, а один был полностью отменен. Примерно в 13:00 воздушная гавань возобновила работу, принимая и отправляя самолеты по согласованию с компетентными службами.