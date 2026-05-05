Нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений

В Нижнем Новгороде сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Чкалов.
Несмотря на снятие запретов, аэропорт продолжает работу в особом режиме: каждый рейс согласуется с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальный статус вылетов на онлайн-табло перед выездом в терминал.
До этого в воздушной гавани были задержаны три регулярных рейса. На время ожидания сотрудники аэропорта и авиакомпаний обеспечили людей водой, питанием и необходимым мягким инвентарем.