Нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений

Меры безопасности в воздушном пространстве Нижнего Новгорода сняты, полеты выполняются по согласованию с ведомствами.

В Нижнем Новгороде сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Чкалов.

Несмотря на снятие запретов, аэропорт продолжает работу в особом режиме: каждый рейс согласуется с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальный статус вылетов на онлайн-табло перед выездом в терминал.

До этого в воздушной гавани были задержаны три регулярных рейса. На время ожидания сотрудники аэропорта и авиакомпаний обеспечили людей водой, питанием и необходимым мягким инвентарем.