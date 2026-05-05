Шесть деревьев Черноземья претендуют на звание главного в стране

Орловскую область представляет дуб из деревни Второе Меркулово Мценского района. Его возраст оценивается в 379 лет, высота достигает 37 м, диаметр ствола — 1,66 м. Дерево известно под неофициальным названием «Дуб здоровья» и пользуется популярностью у туристов. В нескольких километрах находится усадьба Спасское-Лутовиново — родовое имение Ивана Тургенева. По легенде, писатель неоднократно проезжал мимо этого дуба. Кроме того, с деревом связаны события Великой Отечественной войны: рядом действовал партизанский отряд, участники которого совершали диверсии на железной дороге.