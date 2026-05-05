В Перми спустили на воду судно «Мамин-Сибиряк» после ремонта

Специалисты «Пермской судоверфи» спустили на воду круизное судно проекта 646 «Мамин-Сибиряк» после ремонта, сообщили в пресс-службе предприятия.
У судна заменили дизель-генераторы и перья рулей, отремонтировали гребные валы, донно-забортную арматуру и швартовные устройства, восстановили обшивку корпуса и нанесли новое покрытие.
«Мамин-Сибиряк» имеет класс «река-море» и может ходить не только по рекам и озёрам, но и выходить в прибрежные морские зоны. Его длина — 65,5 метра, ширина — 10 метров, вместимость — 79 мест.
Напомним, с 4 мая по маршруту Пермь — Закамск начал курсировать электрокатамаран «ЭкоходЪ 2».