В Перми спустили на воду судно «Мамин-Сибиряк» после ремонта

Специалисты «Пермской судоверфи» спустили на воду круизное судно проекта 646 «Мамин-Сибиряк» после ремонта, сообщили в пресс-службе предприятия.

У судна заменили дизель-генераторы и перья рулей, отремонтировали гребные валы, донно-забортную арматуру и швартовные устройства, восстановили обшивку корпуса и нанесли новое покрытие.

«Мамин-Сибиряк» имеет класс «река-море» и может ходить не только по рекам и озёрам, но и выходить в прибрежные морские зоны. Его длина — 65,5 метра, ширина — 10 метров, вместимость — 79 мест.

Напомним, с 4 мая по маршруту Пермь — Закамск начал курсировать электрокатамаран «ЭкоходЪ 2».