В Домодедово задержали 11 рейсов на прилет из-за временных ограничений

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Одиннадцать рейсов на прилет задержаны в аэропорту Домодедово из-за временных ограничений, скоплений пассажиров не наблюдается, сообщила воздушная гавань.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово в 11.23 мск, об этом сообщала Росавиация.
«Несмотря на введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, службы аэропорта Домодедово работают штатно, скоплений пассажиров не наблюдается… Возможные корректировки в расписании затронули 11 рейсов на прилет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в терминале аэропорта пассажиры информируются также и о возможном увеличении времени ожидания посадки на рейс.