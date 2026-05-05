Появился график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2026 году

Отключения начнутся уже на следующей неделе.

Источник: Время

График планового отключения горячей воды в Нижнем Новгороде стал доступен на сайте теплоснабжающей организации.

Напомним, «Объединенный коммунальный оператор» («ОКО») поставляет тепло в жилые дома Советского, Нижегородского, Приокского, Канавинского, Московского и Сормовского районов города.

Согласно информации, отключения в домах на улице Коминтерна в Сормове начнутся уже с 14 мая.

А на улице Гаугеля в этом же районе горячей воды не будет с 24 июня по 7 июля.

С 14 мая также отключат горячую воду на улице Мануфактурной в Канавинском районе.

На улице Козицкого в Советском районе горячую воду будут отключать дважды: с 19 по 22 мая и с 15 по 24 июня.

В эти же даты без горячей воды останутся жильцы домов по улице Ванеева.

На улице Белинского в Нижегородском районе подачу горячей воды прекратят со 2 по 5 июня, а также с 15 по 24 июня.

Во многих домах (к примеру, на улице Тропинина) в Приокском районе отключения запланированы на период с 22 июля по 4 августа.

Подробнее об отключениях можно узнать на сайте «ОКО».

Ранее был опубликован график отключения горячей воды в Автозаводском и Ленинском районах. Отключения начнутся 1 июля.