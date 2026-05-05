Территорию Куршской косы опрыскали от клещей

Туристов просят быть внимательными и осторожными.

Во вторник, 5 мая, территорию национального парка «Куршская коса» обработали от клещей. Акарицидная обработка проведена сегодня ранним утром, сообщает пресс-служба парка.

«Иксодовые клещи могут являться переносчиками возбудителей опасных болезней. Чтобы исключить риск укуса посетителей, экологические тропы, автостоянки и территория Визит-центра регулярно обрабатываются», — говорится в сообщении.

С апреля по октябрь обработка территории проводится регулярно.

Туристов просят не сходить с почвозащитных настилов и придерживаться трассы туристско-экскурсионных маршрутов.