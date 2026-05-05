Жилые дома на нескольких улицах и в СНТ Ростова до вечера остались без воды

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону жилые дома на нескольких улицах, а также ряд СНТ до вечера остались без водоснабжения. Об этом 5 мая сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.
Подачу воды ограничили на Вавилова, 54−80 с дробями и литерами, Королева, Неклиновской, Созидания, Тракторной, в переулке Технологическом, в СНТ «СКВО», «9 Мая», «Авангард-3», «Мир».
Ориентировочное время выполнения работ — до 18 часов 5 мая. Ответственная организация — АО «Ростовводоканал».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.