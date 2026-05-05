Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Прикамья проверили водоемы на заражение возбудителем туляремии

Исследование провели специалисты Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.

Источник: Комсомольская правда

Краевое управление Роспотребнадзора сообщило результаты обследования водоемов на севере Прикамья. Краевой Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае проверил воду на наличие возбудителя туляремии.

Возбудитель туляремии является опасной инфекцией. Бактерии поражают лимфатическую систему, кожу, легкие и кишечник человека, вызывая острую инфекцию с высокой лихорадкой. Она передается от грызунов и зайцев.

Проведенный в мобильной лаборатории молекулярной диагностики анализ показал отсутствие в отобранных пробах возбудителя туляремии. Обследование провели в апреле 2026 года на территории Красновишерского, Чердынского и Соликамского округов.

Для проведения мониторинга использовали два лабораторных модуля на базе полуприцепов КамАЗ.