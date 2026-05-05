Красноярцам рассказали о мерах безопасности на праздничных мероприятиях ко Дню Победы

В Красноярске на время праздничных мероприятий ко Дню Победы усилят меры безопасности. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Петр Громов. По его словам, праздничные площадки будут организованы во всех районах города, а основные мероприятия традиционно пройдут на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». На всех локациях установят периметр безопасности и контрольно-пропускные пункты. В выходные и праздничные дни численность нарядов ДПС будет увеличена на 25%. Средства индивидуальной мобильности (электросамокаты и моноколеса) и велосипеды к местам проведения не допускаются, — добавил начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по краю Сергей Молявко. Жителей и гостей города просят не брать с собой крупные сумки и рюкзаки, чтобы ускорить прохождение досмотра, также запрещен пронос любых жидкостей, в том числе парфюмерии, а также предметов, способных к воспламенению, например, зажигалок. Запуск любых беспилотных летательных аппаратов будет запрещен. На территории всего города в праздничные дни введут бесполетную зону, — уточнил Петр Громов. Отдельно отмечается, что пронос профессиональной фото- и видеотехники будет разрешен только аккредитованным представителям СМИ. Горожан просят по возможности приходить на мероприятия с минимальным количеством личных вещей — это позволит быстрее пройти контроль и избежать задержек. Напомним, что в Красноярске организуют работу автобусов-шаттлов в День Победы.