Запрет на детские коляски, животных и рюкзаки ввели в Волгограде на 7−9 мая

С крупногабаритными вещами и питомцами не пустят на Мамаев курган и на массовые мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

В праздничные даты на День Победы 2026 с крупногабаритными вещами, детскими колясками и домашними питомцами не пустят на Мамаев курган и на массовые мероприятия в Волгограде. Такое решение власти приняли для дополнительных мер безопасности. Ограничения будут действовать три дня 7−9 мая 2026 года.

— 7, 8 и 9 мая вводится запрет на посещение массовых мероприятий с домашними животными, а также крупногабаритной ручной кладью (сумками, рюкзаками) и детскими колясками, — сообщили в мэрии Волгограда.

Волгоград готовится к празднику в непростое время. Жителей и гостей города-героя просят с пониманием отнестись к этим ограничениям. Налеты дронов в последние сутки не прекращаются. Власти решили проявить бдительность во избежание возможных провокаций в праздничные дни.

С 7 по 9 мая в Волгограде покажут обновленный Свет Великой Победы. На Мамаевом кургане в это время будет очень много людей. Не станет исключением и набережная.

