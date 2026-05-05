Запрет на детские коляски, животных и рюкзаки ввели в Волгограде на 7−9 мая

В праздничные даты на День Победы 2026 с крупногабаритными вещами, детскими колясками и домашними питомцами не пустят на Мамаев курган и на массовые мероприятия в Волгограде. Такое решение власти приняли для дополнительных мер безопасности. Ограничения будут действовать три дня 7−9 мая 2026 года.