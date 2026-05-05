Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Театр Табакова попросил зрителей распечатывать билеты из-за перебоев связи

Театр Олега Табакова попросил зрителей распечатывать билеты из-за перебоев связи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Театр Олега Табакова обратился к зрителям с просьбой распечатывать билеты или заранее сохранять их на устройствах в связи с перебоями связи в Москве в период с 5 по 9 мая.

«В ближайшие дни в Москве возможны перебои в работе мобильного и стационарного интернета. Рекомендуем заранее скачать электронные билеты и сохранить их в памяти смартфона (в виде файлов или скриншотов) либо распечатать их», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Введение новых мер также поддержали ряд главных театров России. Среди них театр МХТ имени Чехова, театр Вахтангова и театр «Современник».

Накануне «большая четверка» операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В апреле он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше