Крупнейший пермский подрядчик выиграл торги на реконструкцию участка шоссе Космонавтов

Подрядчик должен уложить новое дорожное покрытие, установить парапетное ограждение, построить транспортную развязку в двух уровнях на пересечении с Промышленной и Оверятской улицами. Также требуется устроить новую сеть дождевой канализации, установить светофоры, видеокамеры и системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения. К работам требуется приступить 25 мая 2026 года и сдать объект к 14 декабря 2028 года.