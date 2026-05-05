Александра Пахмутова выложила фото из поезда на пути в Волгоград

Композитор Александра Пахмутова уже на пути в Волгоград. Наша легендарная землячка выложила в своем канале фото из поезда Москва — Волгоград, на котором она направляется в город-герой встречать День Победы. По приглашению губернатора Бочарова Пахмутова примет участие в акции «Свет Великой Победы», а также увидит военный парад на площади Павших Борцов.