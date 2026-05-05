День Победы в Татарстане: парад в столице республики, выплаты ветеранам и памятные акции

В Доме Правительства РТ накануне Дня Победы рассказали о масштабной программе празднования. В Казани запланированы военный парад и культурные акции, а завершится день праздничным салютом. Также власти озвучили данные о числе участников Великой Отечественной войны, проживающих в Татарстане, и мерах их поддержки.
День Победы объединяет память и поколения.
День Победы в Татарстане остается одновременно днем памяти, скорби и радости, объединяя разные поколения жителей республики. Как отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, 353 жителя Татарстана в годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза. 185 из них — уроженцы республики. Всего на фронт из Татарстана отправились более 700 тыс. человек.
«Их имена сегодня увековечены в наименованиях улиц, на мемориалах, в памятниках и скверах и, безусловно, в нашей памяти», — сказала Фазлеева.
Она также напомнила, что в этом году празднование проходит в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, а также Года воинской и трудовой доблести, инициированного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Число ветеранов сокращается, поддержка продолжается.
В Татарстане сегодня проживают 92 фронтовика, свыше 5,3 тыс. тружеников тыла и около тысячи вдов погибших участников войны. При этом, как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, за последнее десятилетие число непосредственных участников и свидетелей тех событий сократилось почти в 10 раз.
Она также рассказала, что 310 ветеранов Великой Отечественной войны в республике перешагнули столетний рубеж.
«В апреле этого года, согласно указу Президента РФ, ко Дню Победы была произведена специальная выплата Социальным фондом», — рассказала Зарипова.
От имени Раиса РТ Рустама Минниханова ветераны республики, труженики тыла и вдовы погибших ветеранов получат продуктовые наборы и поздравительные открытки. Их уже доставили в муниципальные образования для вручения.
Социальные меры и помощь ветеранам.
Ветераны Татарстана получают широкий спектр мер социальной поддержки. Им обеспечивается приоритетное медицинское обслуживание, бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, а также технические средства реабилитации и социальные услуги.
Эльмира Зарипова пояснила, что ветераны и инвалиды войны относятся к федеральным льготным категориям, в связи с чем им предоставляется 50-процентная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, бесплатное протезно-ортопедическое обеспечение и льготы на проезд водным транспортом. Кроме того, они и сопровождающие лица имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах.
Труженикам тыла, в свою очередь, предоставляется ежемесячная денежная выплата из бюджета республики. Среди ключевых мер поддержки остаются обеспечение жильем и проведение ремонта жилых помещений. По словам министра, с начала реализации соответствующего указа Президента РФ жилищные условия улучшили 19,15 тыс. ветеранов.
В Казани откроют новый памятник.
Утром в четверг, 7 мая, на Арском кладбище Казани откроют памятник инженеру, Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову. Фазлеева сообщила, что установка монумента станет данью уважения как самому Мостюкову, так и поколению, которое он представлял.
Ильдус Мостюков известен как один из создателей отечественной системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой», а также как глава общественной организации «Герои Татарстана». В 1980 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а его разработки были удостоены Ленинской и Государственной премий СССР.
Как в Казани начнется 9 Мая.
О памятных мероприятиях по случаю Дня Победы в Казани рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.
Так 9 Мая начнется с возложения цветов и венков к воинским захоронениям, а также к мемориалам трудовой доблести. Церемонии пройдут в парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах. После этого запланировано торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, которое будет сопровождаться статичной экспозицией боевой техники разных эпох и выставкой патриотических общественных организаций на площади Тысячелетия.
После парада состоится масштабная театрализованная постановка. Ее создатели уделят особое внимание теме трудового подвига. В постановке примут участие представители предприятий, имеющих статус трудовой доблести.
Параллельно выставка военной техники будет доступна для посетителей в течение всего дня. Жители и гости города смогут ознакомиться как с историческими, так и с современными образцами.
«Поющая Казань», историческая реконструкция и салют.
В праздничный день пройдет акция «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других исполнителей.
На улице Баумана организуют реконструкцию празднования Дня Победы, аналогичного тому, которое состоялось 80 лет назад. Азат Абзалов уточнил, что мероприятие позволит воссоздать атмосферу исторического дня и станет одной из ключевых точек притяжения для горожан.
Завершением праздничного дня станет масштабный салют, который начнется в 22:00. Фейерверк запустят из шести точек в акватории реки Казанки, что обеспечит хорошую видимость с разных участков набережных.
Абзалов добавил, что после окончания салюта в городе организуют специальный общественный транспорт. Жителям и гостям Казани рекомендуют воспользоваться им для комфортного возвращения домой.