Астраханец получил три года колонии за публичные призывы к терроризму

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении жителя села Новогеоргиевска Лиманского района Астраханской области. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации».
По данным суда, подсудимый неоднократно под публикациями в общедоступном мессенджере размещал комментарии, призывающие к насилию в отношении участников спецоперации, россиян, поддерживающих ее проведение, а также главы государства.
По приговору суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года колонии общего режима. Решение может быть обжаловано в апелляции.