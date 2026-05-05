Уровень воды на Карабуле в Красноярском крае приближается к опасной отметке

В Богучанском округе уровень воды на Карабуле приближается к опасной отметке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
По состоянию на 16:00 5 мая на реке Карабула у одноимённого села в Богучанском округе уровень воды достиг 356 сантиметров. Опасная отметка — 380 см.
Специалисты прогнозируют дальнейший подъём и ожидают, что вода может достичь критического уровня.
Ранее мы сообщали, что 20 домов и 207 участков подтоплено в Красноярском крае.
