Уровень воды на Карабуле в Красноярском крае приближается к опасной отметке

Специалисты прогнозируют дальнейший подъём.

В Богучанском округе уровень воды на Карабуле приближается к опасной отметке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По состоянию на 16:00 5 мая на реке Карабула у одноимённого села в Богучанском округе уровень воды достиг 356 сантиметров. Опасная отметка — 380 см.

Специалисты прогнозируют дальнейший подъём и ожидают, что вода может достичь критического уровня.

Ранее мы сообщали, что 20 домов и 207 участков подтоплено в Красноярском крае.

