Александр Кержаков прокомментировал назначение Вадима Гаранина

Экс-форвард сборной России удивлён новым назначением в «Пари НН».

Бывший главный тренер ФК «Пари НН» Александр Кержаков скептически отнёсся к назначению Вадима Гаранина на пост наставника нижегородской команды.

В ток-шоу «Это футбол, брат!» также обсуждалось назначение нового тренера Вадима Гаранина, который по словам спортивного директора «парижан» Антона Евменова подходит клубу стилистически. Это заявление вызвало негодование Александра Кержакова:

«Какой стилистике подходит Гаранин? — негодует Кержаков. — Второй тайм Нижнего против “Ахмата” — это “Енисей” с Гараниным, когда тот встречался в Кубке со “Спартаком” и должен был проигрывать 0:10 после первого тайма. Когда все защитники должны были бежать до центра поля, чтобы поднять линию обороны. Я просто не понимаю этот стиль! Вы для чего берёте сейчас Гаранина? Для ФНЛ? Хорошо. Тогда вопрос: вы планируете вернуться в РПЛ или нет? Если да, то почему вы берёте тренера, который никогда никого не выводил в премьер-лигу? Только потому, что он товарищ спортивного директора?».

Добавим, что ФК «Пари НН», занимающий 15-е место, 11 мая на своём поле будет принимать ЦСКА.

