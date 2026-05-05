Сотрудница таможни из Нижнего Новгорода выиграла 1 млн рублей в лотерею

Сотрудница таможни Любовь Кулькова из Нижнего Новгорода выиграла один миллион рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Женщина более 25 лет работает в таможенной службе, а также увлекается садоводством и плаванием. Выигрышный билет достался нижегородке случайно — в подарок от брата.
Любовь Кулькова проверила лотерейный билет только спустя два месяца после розыгрыша и очень удивилась тому, что стала обладательницей крупного денежного приза. Нижегородка отметила, что до сих пор находится в шоке.
Выигранные деньги Любовь Кулькова добавит к уже накопленным средствам для покупки совместного автомобиля с братом.
Напомним, нижегородский пенсионер выиграл 15 млн рублей в лотерею. Деньги он планирует потратить на дачу и ремонт.