Ресторан «ПроектРыбы» в Перми переезжает и открывается по новому адресу

С 7 мая пермский ресторан «ПРОЕКТРЫБЫ» начнет работу на новом месте — на улице Сибирской, 52. В первые дни заведение будет функционировать в техническом режиме, принимая гостей с 9:00 до 22:00.
О планах переезда с улицы Пермской стало известно еще в декабре прошлого года. Новый интерьер разработала дизайнер Ника Лебедева. В обновленном пространстве появится веранда, а также увеличится количество посадочных мест.
Ранее «КП-Пермь» писала, что в этом году ресторан «ПроектРыбы» попал в лонг-лист международной премии WhereToEat среди заведений Перми.