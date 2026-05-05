Больше 450 деревьев и почти 400 кустарников высадят в Нижнем Новгороде в мае

Источник: Живем в Нижнем

Больше 450 деревьев и почти 400 кустарников планируют высадить в разных районах Нижнего Новгорода до конца мая. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Подрядчики посадят рябины, клены, липы, сосны, ели, туи и другие растения в общественных пространствах областного центра. Так, в Большом сквере на площади Минина уже высадили клены.

«На одноименной улице продолжаем начатые в 2024 году посадки липы. Для хорошей приживаемости в непростых городских условиях подобрали крупномеры с закрытой корневой системой, высотой до 4 метров и возрастом почти 10 лет», — сообщил мэр.

Новые деревья также появились на площади Маркина — там будут расти клены, ирга, сосны, ивы, сирень, барбарис. Нижегородские специалисты будут следить за посадками и подкармливать их удобрениями. Если насаждения не приживутся, подрядчик их бесплатно заменит.

Напомним, нижегородцев оштрафовали на 9 млн рублей за парковку на газонах в марте-апреле.