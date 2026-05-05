День Победы в Москве 2026: куда сходить 9 мая, патриотические акции, выставки, спектакли, концерты

В Национальном центре «Россия» стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти» — один из форматов «Бессмертного полка». Она пройдет не только в Москве, но и в других регионах РФ и более чем в 20 странах мира (Киргизия, Малайзия, Замбия, Танзания, ЮАР и другие). Ее организатор — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Акция проводится с 2023 года: каждый желающий может принести и прикрепить фотографию героя своей семьи — ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла.