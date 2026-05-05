Оборот розницы в Ростовской области превысил 507 млрд рублей

По данным Ростовстата, в первом квартале 2026 года оборот розничной торговли в Ростовской области достиг 507,8 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах показатель на 2,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Структура оборота по типам хозяйствующих субъектов: крупные и средние организации — 52,7% оборота; субъекты малого предпринимательства — 41%; самозанятые — 0,4%.
Основной вклад в формирование оборота внесли торгующие организации и индивидуальные предприниматели (94,1%), что на 2,6% больше, чем год назад. На долю продаж через рынки и ярмарки пришлось 5,9% оборота, где рост составил 1%.
Объём продаж по категориям товаров за январь—март 2026 года: пищевые продукты, напитки и табачные изделия — 257,5 миллиарда рублей; непродовольственные товары — 250,3 миллиарда рублей.