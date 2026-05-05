Самому старшему ветерану ВОВ в Беларуси исполнилось 106 лет

«Сегодня у нас в стране проживает 574 ветерана ВОВ, из них 269 — это участники и инвалиды войны — те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в Красной армии», — сказала она.
Кроме этого, по словам Артеменко, в число ветеранов Великой Отечественной войны входит 156 блокадников Ленинграда, которые живут в Беларуси, и почти 150 человек, которые трудились в тылу, приближая день великой Победы.
Замминистра также рассказала, что в настоящее время в республике проживает 250 ветеранов ВОВ и тех, кто пострадал от последствий войны, которым уже исполнилось 100 лет. Они составляют почти 40 процентов от числа всех долгожителей — всего в настоящее время в Беларуси проживает более 600 человек, преодолевших 100-летний возрастной рубеж.
В Минтруда посчитали, что средний возраст участников войны, которые проживают в республике, составляет 99 лет, самому старшему ветерану ВОВ в этом году исполнилось 106 лет.
«Это говорит о том, что наши ветераны владеют секретами долголетия, о которых всегда рассказывают на встречах», — сказала замминистра.
По ее словам, все они называют такие качества как самодисциплина, постоянное движение, социальная активность и позитивное мышление.