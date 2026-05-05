В Екатеринбурге в 40-й больнице открыли новое приемное отделение

— Медицина — это искусство, а Екатеринбург — признанная столица стрит-арта. Мы решили совместить уличное искусство и здравоохранение. Уверен, что пациенты оценят креативность объекта, а медики будут приходить на работу с особым настроем, — сказал, представляя здание президенту РФ по системе видео-конференц-связи, Павел Мясников.
Конечно, внимание прежде всего уделили не столько красочному оформлению, сколько наполнению. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, приемное отделение 40-й больницы — первое в УрФО медицинское подразделение нового формата, который планируют внедрять по всей стране. Сейчас таких отделений лишь 12, через пять лет должны построить не менее 99.
Главное отличие — быстрая и полная диагностика в одном месте, без перемещения пациентов, доставленных каретой скорой помощи, по этажам и уж тем более без отправки на обследование в другие учреждения. В распоряжении врачей — томографы, УЗИ, цифровые лаборатории. На постановку диагноза дается два часа, а в экстренных случаях в течение часа больного смогут прооперировать.
— Здесь три операционные, палаты интенсивной терапии и динамического наблюдения, клиническая лаборатория, врачебные кабинеты. То есть появилась возможность в кратчайшие сроки поставить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения, — уточнил губернатор Денис Паслер.
Современное модульное здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров возведено на территории ГКБ № 40 менее чем за год на площадке, где более полутора десятков лет стоял недостроенный корпус клиники. Отделение рассчитано на прием 200 пациентов в сутки. В проект вложено более 500 миллионов рублей.