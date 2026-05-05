В Пермском крае отменили шествие «Бессмертного полка»

Краеве власти поставили в приоритет безопасность жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил о проведении шествия «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Краевые власти поставили в приоритет безопасность жителей Прикамья.

На решение повлияли участившиеся атаки вражеских беспилотников на регион и соседей по Приволжскому федеральному округу. Губернатор подчеркнул, что наша сила была и остается в единстве, верности Отечеству, в памяти о тех, кто отдал жизнь за будущее.

Для участия в акции «Бессмертный полк» можно заполнить анкету на сайте, в мини-приложениях во «ВКонтакте» или «Одноклассники», мессенджере «Макс» до 6 мая включительно. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00.

Организатором памятных акций выступает Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

Ранее стало известно о начале работы в национальном мессенджере «Макс» специального бота для участия в акции «Бессмертный полк». С его помощью жители могут загрузить данные о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.